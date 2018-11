Tiroler SPÖ-Chefin gibt Landesvorsitz ab

Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik zieht sich nach rund zwei Jahren zurück.

Die Landesparteivorsitzende erklärte am Montagabend vor Journalisten, dass das Projekt der Erneuerung abgeschlossen sei, und sie jetzt einen Schritt zurücktreten werde. Zu ihrem Nachfolger wurde Parteivize LAbg. Georg Dornauer vom Landesparteivorstand mit einer Gegenstimme designiert.

Ende Februar wird ein Parteitag folgen, bei dem sich Dornauer der Wahl stellt. Den Klubvorsitz will Blanik bis zum Parteitag behalten. Der gewählte Vorsitzende werde diesen erst dann übernehmen, so Blanik. Die 52-Jährige ging davon aus, dass Dornauer mit “großer Mehrheit” am Parteitag gewählt werde.