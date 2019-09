Tiroler fährt erst über Mittellinie und dann in ein anderes Auto

Frontalkollision in Schruns zwischen zwei Fahrzeugen.

Am Sonntag gegen 22:10 Uhr fuhr ein 41-jähriger Pkw-Lenker aus Tirol auf der L 188 in Richtung St. Gallenkirch. Zur selben Zeit war ein 20-jähriger Mann aus Nüziders zusammen mit seinem 17-jährigen Beifahrer auf der L 188 in Fahrtrichtung Bludenz unterwegs.