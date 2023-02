Tirol will im Derby gegen Salzburg für Sensation sorgen

Im Westderby hofft die Silberberger-Truppe gegen die Mozartstädter auf eine Überraschung.

Der Ticker vom Spiel WSG Tirol vs FC RB Salzburg

Der FC Salzburg erzielte in der Bundesliga in jedem der neun Spiele gegen die WSG Tirol mehr als ein Tor (insgesamt 35). In den ersten neun Duellen zwischen zwei BL-Teams traf nur der FC Salzburg selbst häufiger und zwar 36-mal gegen den SV Grödig.

Die WSG Tirol gewann das Heimspiel am 21. April 2021 gegen den Salzburg mit 3:2. Die Tiroler sind dadurch das bisher letzte Team, das gegen Salzburg in einem Spiel der Bundesliga drei oder mehr Tore erzielte.

Sowohl der FC Salzburg als auch die WSG Tirol gewann fünf der sechs Rückrunden-Spiele (1U) dieser Saison der Bundesliga und holten aus diesen 16 Punkte – mehr als jedes andere Team. Die WSG Tirol erzielte in der Rückrunde die meisten Tore (15), der FC Salzburg kassierte in der laufenden Rückrunde die wenigsten Gegentore (2).

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle wird am 18. Spieltag zum 50. Mal sein Team in einem Spiel der Bundesliga betreuen. Der 34-jährige gewann 38 seiner ersten 49 BL-Spiele und stellt damit bereits jetzt den Siegrekord eines Trainers in seinen ersten 50 BL-Spielen auf – zuvor Marco Rose mit 37 Siegen in 50 BL-Spielen.