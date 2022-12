Tipps zur Weihnachtszeit: Kekse nicht in Dosen lagern

Zur Weihnachtszeit gehören auch Kekse dazu. Doch man sollte auf die Lagerung der Leckereien achten.

Viele wird es überraschen, dass Weihnachtskekse nicht in Dosen gelagert werden sollten. Durch den hohen Stärkegehalt in Plätzchen, sollten diese nicht der Luftzufuhr ausgesetzt werden. Sie trocknen in kürzester Zeit aus und werden steinhart. Somit erklärt sich auch das Problem: Handelsübliche Keksdosen sind nicht luftdicht verschließbar. Weihnachtskekse aus Mürbeteig sollten lieber in luftdichten Plastikdosen aufbewahrt werden.