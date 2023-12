Tipps gegen trockene Lippen im Winter

Die zarte Haut der Lippen wird im Winter durch Trockenheit und Kälte besonders strapaziert und benötigt daher eine zusätzliche Portion Fett und Feuchtigkeit.

Anstatt die Lippen bei Trockenheit mit der Zunge zu benetzen, was keine gute Idee ist, spielt auch die Auswahl des Lippenpflegestifts eine entscheidende Rolle. Ein effektiver Lippenpflegestift sollte einen hohen Anteil an Fetten, Ölen oder Wachsen aufweisen. Hier sind ein paar Tipps für natürlich gepflegte Lippen in der kalten Jahreszeit.