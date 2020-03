Tipps für den Familienalltag in der Krise

Das Coronavirus betrifft auch im Familienalltag. Was tun, wenn die Schulen und Kindergärten auf Notbetrieb umschalten und die Kinder plötzlich den ganzen Tag zu Hause sind?

Ruhig bleiben

Struktur vermitteln

Virtuelle Kontakte

Abwechslung in den eigenen vier Wänden

Selbst erfundene Spiele können die Zeit daheim zu einem Abenteuer machen. Wie wäre es mit einer Verkleide-Ecke, in der Ihr Kind in bunte Stücke aus Ihrem Kleiderkasten, Schuhe oder ausgediente Hüte schlüpfen kann? Auch eine Schatzsuche in der Wohnung bringt Spaß. Wenn Sie Kuscheltiere, Legosteine oder kleine Naschereien verstecken, können sich jüngere Kinder eine ganze Zeit lang in eine spannende Suche vertiefen.