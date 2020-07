Tipps für den Anbau von Wintergemüse

Eine gute Nachricht für alle heuer spät berufenen Hobby-Gärtner: Es ist noch nicht zu spät für Wintergemüse.

Ein volles Beet bereit zur Ernte ist wohl der Traum jedes Gärtners. auch heuer ist es noch nicht zu spät um einiges an Gemüse anzupflanzen.

Herbstrüben und Winterlauch

In der Serie "Gut gepflanzt" zeigt der ORF Vorarlberg was jetzt besonders gut zum Anpflanzen in Beet oder Garten eignet. Zum Beispiel eignen sich Gemüsesorten wie Chinakohl, Herbstrüben oder Winterlauch besonders gut dazu jetzt gesetzt zu werden. Auch ein Feldsalat und Spinat wachsen jetzt noch ausgezeichnet.