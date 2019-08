Tippen bis die Finger qualmen

In diesem Sommercamp spielt man nicht Fußball, geht schwimmen oder macht Ausflüge in den Wald. Hier lernt man Java, HTML und CSS. Die Rede ist vom Code Base Camp für Kinder und Jugendliche.

Es ist Freitagvormittag. An die 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren sind ganz aufgeregt. Einige tippen noch verzweifelt auf ihrer Tastatur herum, andere schlagen sich die Zeit tot. Es handelt sich um den Vormittag vor den Präsentationen der Teilnehmer des Code Base Camp 2019 im Firmengebäude von Omicron Vorarlberg. An diesem Freitagnachmittag präsentieren die fleißigen Nachwuchs-Programmierer ihre digitalen Projekte, an denen sie die letzten Tage eifrig gebastelt haben. In diesem Sommercamp für neugierige Software-Liebhaber lernen die Teilnehmer alles was man wissen muss, um sich eigene Websiten oder sogar ganze Spiele zu programmieren.