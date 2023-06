„Time to Say Goodbye“ am BORG Egg

Maturantinnen und Maturanten feierten ihren Schulabschluss mit einem festlichen Valet.

Egg. Ihre langersehnten Maturazeugnisse konnten 53 Egger Maturantinnen und Maturanten bei einem gemeinsamen Abschlussabend im BORG Egg in Empfang nehmen. Eröffnet wurde das Valet mit einer spirituellen Feier in der Egger Kirche, die von den Religionslehrern Hanspeter Sutterlüty und Benedikt Lang organisiert wurde. Von der Kirche zog die Festgesellschaft anschließend zum Gymnasium, wo nach einem Sektempfang auf dem Sportplatz die Zeugnisverteilung erfolgte.

Direktor Ariel Lang ging nicht nur auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ein, sondern auch auf beiden tragischen Todesfälle während der 6. Klasse, die nicht nur das Klassen-, sondern auch das Schulleben schwer erschütterten. Sein besonderer Dank galt den Maturantinnen und Maturanten, den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern. Elternvereinsobmann Dr. Alois Flatz forderte in seiner Rede die Absolventinnen und Absolventen auf, einerseits das zu machen, wofür man brennt, andererseits die Disziplin aufzubringen, um dies durchzuziehen und drittens seine eigenen Wurzeln nie zu vergessen. Andreas Hammerer ermunterte als Vertreter der Standortgemeinde Egg in seiner Rede, sich in die Demokratie und in demokratische Entscheidungsprozesse einzubringen.