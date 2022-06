„Time to Say Goodbye“ am BORG Egg

Feierliche Zeugnisübergabe in festlichem Rahmen beim Valet an 72 Maturantinnen und Maturanten.

Egg. An einem milden Sommerabend konnten die Egger Maturantinnen und Maturanten auf dem Vorplatz des Gymnasiums ihre langersehnten Maturazeugnisse in Empfang nehmen. Eröffnet wurde das Valet mit einer spirituellen Feier in der Egger Kirche. Religionslehrer Hanspeter Sutterlüty verwies in Bezug auf den Kirchenpatron Nikolaus auf die Rolle des Dankes, strich aber auch die Bedeutung des Stolzes auf die eigene Leistung hervor. Das biblische Gleichnis von den Talenten sollte die Maturantinnen und Maturanten daran erinnern, mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu arbeiten und diese nicht verkommen zu lassen.