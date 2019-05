Time-Out-Klassen Ja oder Nein - Schöbi-Fink wartet Konzept ab

Letztes Jahr gab es laut der Schullandesrätin in Vorarlberg 24 Fälle von Gewalt mit Polizeieinsatz bzw. Strafanzeige. Schöbi-Fink ruft Lehrer auf, Fälle von Gewalt anzuzeigen und hält Time-Out-Klassen für einen gangbaren Weg.

Gewalt an Schulen ist längst auch in Vorarlberg Thema. Ausgelöst wurde der heftig diskutierte Umgang mit Aggressionen an Schulen durch eine Spuckattacke an der HTL-Ottakring. Dieser hat auch Vorarlbergs Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (58) schockiert. In einem VN-Interview (Ausgabe vom Donnerstag) gibt sie Einblicke in ihre Pläne.