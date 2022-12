TikTok im Klubhaus: Social Media Wirbelwind Ashley

Die junge Powerfrau aus Lustenau generiert über 800.000 Likes auf ihrem Profil und kommt am Samstag ins Klubhaus (19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV).

Social Media – an kaum einer technischen Innovation scheiden sich derart die Geister, wie wenn TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter & Co. zur Sprache kommen. Eine, die vor allem auf der bei Jugendlichen beliebten Plattform großen Erfolg erzielt, ist Ashley. Die junge Lustenauerin mit türkischen Wurzeln hat sich dank humorvoller Videos mit viel Vorarlberg-Bezug eine große Fangemeinde aufgebaut. In der neuen Ausgabe der Vorarlberger Tonight Show spricht der kreative Wirbelwind über ihre Herangehensweise, erklärt Host Jogi das gängige Vokabular und wieso er eigentlich viel zu alt für diese Plattform ist.

Durchaus kritisch sieht Ashley auch die Entwicklung, dass sich immer mehr junge Menschen auf Social Media inszenieren und falschen Idealen nacheifern. Trotzdem sollte man, gerade wenn man jung ist, Sachen ausprobieren. Und was wäre hierfür geeigneter, als die schillernde Online-Welt der sozialen Netzwerke. Welche Clubs die junge Barkeeperin präferiert und was sonst so angesagt ist, erfährt man am Samstag, ab 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV.

Den Fragen aus der Klubhaus-Fangemeinde stellt sich Ashley bei Lisa an der Fohrenbar. Außerdem gibt es wieder finanzielle Unterstützung bei Sara. Dort darf sich nämlich wieder ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin in der Casino Bregenz Glücksdusche beweisen. Musikalisch zeigt sich das Austrian Blues-Punk Orchestra wieder von seiner besten Seite. Die Klubhaus-Combo The DeadBeatz sorgt wie gewohnt für die passende Atmosphäre.