Tiger fordern Wildpferde im Pre-Play-off

Nach dem Auswärtsspiel am Dienstag in Sterzing haben die Wälder am Donnerstag Heimrecht.

Andelsbuch/Dornbirn. Mit zwei Siegen gegen den EHC Lustenau schafften die Cracks vom EC Bregenzerwald noch den Sprung auf den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe B der Alps Hockey League. Somit bekommen es Kapitän Richard Schlögel & Co. im Pre-Play-off mit den WSV Sterzing Broncos zu tun. Jenes Team, das dieses Duell zweimal für sich entscheiden kann, steht im Viertelfinal-Play-off.

Lustenau zweimal bezwungen

Die Wälder zeigten sich gegen die Lustenauer in den beiden letzten Begegnungen der Qualifikationsrunde von ihrer besten Seite und gingen jeweils als Sieger vom Eis. Das Heimspiel endete vor 1400 Fans mit einem 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen, die Partie in Lustenau mit 2:1 nach 60 Minuten. Julius Nyqvist (39./Powerplay) und Adem Kandemir (51.) drehten das Match mit ihren Treffern nach der 1:0-Führung für die Sticker.

Mit breiter Brust