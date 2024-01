Tierseuchenforschung: Ein Hochsicherheitsgebiet auf Plum Island

Obwohl Plum Island auf Fotos idyllisch wirkt, mit einem charakteristischen Leuchtturm und üppiger Vegetation, ist die Realität weniger zugänglich.

Abseits der Küste New Yorks befindet sich Plum Island, eine Insel, die strengeren Sicherheitsvorkehrungen unterliegt als viele Militärbasen und seit 1954 das Plum Island Animal Disease Center beherbergt. Dieses Forschungszentrum ist auf hochansteckende Tierkrankheiten spezialisiert, wie die Maul- und Klauenseuche und die Afrikanische Schweinepest. Die Insel gilt als Hochsicherheitsgebiet, dessen Zugang streng kontrolliert wird.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Die Insellage ist strategisch gewählt, um eine Ausbreitung der erforschten Krankheitserreger zu verhindern. Das Forschungszentrum arbeitet unter der Schutzstufe 3, was bedeutet, dass nur speziell geschultes Personal in Schutzkleidung Zutritt hat. Jeder, der das Labor verlässt, muss vollständig dekontaminiert werden. Tiere, die versehentlich auf die Insel gelangen, werden aus Sicherheitsgründen getötet, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern.

all

all

self

self

Insel voller Geheimnisse und Spekulationen

Neben ihrer Funktion als Forschungszentrum ist Plum Island auch in der Popkultur präsent, beispielsweise in Filmen wie "Das Schweigen der Lämmer". Gerüchte und Spekulationen über militärische Forschungen und mysteriöse Vorkommnisse wie das "Monster of Montauk" umgeben die Insel, obwohl offizielle Quellen diese Verbindungen dementieren.