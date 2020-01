Tierquälerei: 62-Jähriger misshandelte jungen Hund

Teilbedingte Geldstrafe für unbescholtenen Hundehalter nicht rechtskräftig. 62-Jähriger warf laut Urteil seinen Hund ins Auto und versetzte ihm dort mehrere Schläge.

Hunde sind die besten Freunde des Menschen“, sagte Richter Georg Furtschegger, „aber man behandelt so seine besten Freunde nicht.“ Der Angeklagte habe am 8. September 2019 in Feldkirch seinen Hund misshandelt und damit das Vergehen der Tierquälerei begangen. Dafür wurde der unbescholtene Angeklagte gestern am Landesgericht Feldkirch zu einer teilbedingten Geldstrafe von 2520 Euro (280 Tagessätze zu je neun Euro) verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, dem Gericht zu bezahlende Teil 1800 Euro. Die restlichen 720 Euro wurden für eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, denn der Angeklagte und Staatsanwalt Simon Mathis nahmen drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Die mögliche Höchststrafe wäre zwei Jahre Gefängnis gewesen.