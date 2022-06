Tierische Weltreise im Bühnenformat

Buch. Vom Instrument zur Theaterrolle heißt die Devise für den Musiknachwuchs in den nächsten Wochen.

Mit unterschiedlichsten Projekten im Kultur-; Vereins- und Schulbereich haben die Bucher längst von sich reden gemacht. Im Fokus einer neuen Initiative steht nun das Fabelwesen „Flecki“, dass in der Kleingemeinde plötzlich aus einem Ei schlüpft. Da bislang noch niemand so ein Wesen gesehen hat, muss der „Neuankömmling“ selbst aktiv werden, um vom Umfeld anerkannt zu werden. Das Aufeinandertreffen mit den anderen Tieren markiert dabei den Auftakt für eine spannende und witzige Weltreise. „Die Geschichte spiegelt aktuelle Themen in der Gesellschaft wider“, freut sich Mitinitiatorin Fabienne Hopfner auf das Musiktheaterprojekt, das ursprünglich in der Form gar nicht geplant war. Kapellmeister Lucas Oberer wollte Akzente zur Mitgliederwerbung im Jugendbereich setzen, dabei entstand während der Pandemie nun ein Vorhaben im Bühnenformat, dass bis dato (coronabedingt) noch nicht zur Umsetzung gelangte.