Tierische Stimmung im Theresienheim

Der SingRing-Chor lädt zum legendären Faschings-Gschnas.

Lustenau. Am 1. Februar 2020 sind wieder die SingRing-Narren los und im Lustenauer Theresienheim wird ordentlich gefeiert. Die Ballorganisatoren erwarten jede Menge Getier – egal ob flatternde Paradiesvögel oder rasende Affen – „jede*r ist eingeladen mit uns die Sau rauszulassen“, so Chorleiter Michael Percinlic und seine Chormitglieder bereits in Vorfreude.