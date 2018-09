„Tiefgang mit Humor“

Großer Applaus für die Theater-Aufführung von „Oskar und die Dame in Rosa“.

Wenn die Regisseurin Renate Bauer über den französischen Schriftstellers Éric-Emmanuel Schmitt spricht, spürt man deren geistige Verbundenheit miteinander. Berührend erzählt der Autor in dessen Bestseller vom unheilbar kranken Jungen Oskar, der mit dem Tod vor Augen mit einer Hospizbetreuerin im Krankenhaus – der Dame in Rosa – über seine Krankheit und den nahenden Tod spricht. Um mit der schrecklichen Wahrheit zurechtzukommen, fordert Rosa den Jungen auf, Gott seine Gedanken, Gefühle, Ängste und Freuden in Briefen mitzuteilen. Ein faszinierendes Experiment, in dem er ein fiktives Leben von der ersten Liebe, der Ehe bis hin zum Leben als Greis durchspielt. „Das Stück ist deshalb so ergreifend, weil es sowohl die Liebe zum Leben als auch den Umgang mit dem Sterben vor Augen führt“, erklärt die Regisseurin, die mit Martin Sommerlechner (Oskar) und Christine Aichberger kongeniale Schauspieler für diese Rollen gefunden hat.