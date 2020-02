Tief Bianca ist im Anmarsch: Sturm, Schnee und Regen

Schnee und Sturm, dann wieder frühlingshaft: Der meteorologische Winter verabschiedet sich in den kommenden Tagen mit wechselhaftem Wetter.

Stürmischer Donnerstag

Der Vormittag verläuft in Vorarlberg noch trocken. Nach einer kurzen Auflockerungsphase zieht aber bereits ein kompakter Wolkenschirm aus Westen herein.

In der Nacht auf Freitag regenet und schneit es in Vorarlberg, in den Bergen teilweise sogar kräftig. Es bläst stürmischer, im Unterland kurzzeitig sogar orkanartiger West- bis Nordwestwind. Die Schneefallgrenze sinkt im Verlauf der Nacht in tiefe Lagen.