Tickets für „Alle Jahre (ned scho) wiedr“ gewinnen!

Ruhig gehen wir sie heuer an, die stille Zeit. Nein wirklich, ich schwör‘s. Fix. Romantische Kerzenlichtabende, Bratapfelduft, „Keksle & Gschichtle“ mit der Familie. Ein richtig besinnliches Einstimmen auf Weihnachten. Aber wer montiert die Weihnachtsbeleuchtung, bindet den Adventkranz? Jessas, die Wichtel-Auslosung fehlt noch! Traditionelles Fondue auftischen oder afrikanisch vegetarisch? Sitzordnung. Puhhh… also die Bärbel nicht neben der Gota Trudi…, Erika ist gerade geschieden, Ludwig schmatzt… „na, na mir schenken üs hür nüd“. Last Christmas Dauerbeschallung nervtötend im Ohr. Und wer nimmt eigentlich Oma Frieda?