Ticket für EC-Startplatz: WAC vs Tirol, Hartberg vs Ried

In der Ö-Bundesliga Qualifikationsgruppe gibt es zwei wichtige Partien.

Qualifikationsgruppe, 9. Spieltag

Der Ticker vom Spiel WAC vs Tirol

Wolfsberger AC – WSG Tirol Samstag 17 Uhr, SR Harkam

Die WSG Tirol erzielte in der Bundesliga gegen den RZ Pellets WAC 29 Tore – mehr als gegen jedes andere Team.

Der RZ WAC ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen (3S 3U) – erstmals so lange seit Juni/Juli 2020 (damals auch 6 Spiele unter Ferdinand Feldhofer). Der WAC verlor nur eins der acht Spiele in der diesjährigen Qualifikationsgruppe (4S 3U) – Bestwert.

RZ-WAC-Spieler Maurice Malone ist mit 17 direkten Torbeteiligungen der beste Scorer der Kärntner in dieser Saison der Bundesliga, seine neun Assists übertrifft ligaweit nur Dominik Fitz (10).

RZ WAC-Spieler Tai Baribo saß beim 2:0 in Hartberg erstmals in dieser Saison der Bundesliga auf der Bank. Sein Ersatzmann Augustine Boakye erzielte in diesem Spiel sein drittes BL-Tor – eines davon gegen die WSG im August. Baribo selbst traf in dieser BL-Saison gegen die WSG Tirol dreimal – öfter als jeder andere WAC-Spieler.

Die WSG-Tirol-Spieler Johannes Naschberger und Dominik Stumberger erzielten beim 4:2 in Runde 30 gegen den SC Austria Lustenau jeweils ihr erstes Tor in der Bundesliga. Damit trafen bei der WSG in dieser BL-Saison 17 Spieler – nur beim SK Sturm Graz (19) mehr.

Der Ticker vom Spiel Hartberg vs Ried

TSV Hartberg – SV Ried Samstag 17 Uhr, SR Gishamer

Der TSV Hartberg ist der Bundesliga erstmals seit fünf Spielen gegen die SV Ried ungeschlagen (3S 2U). Die Oststeirer gewannen alle drei Saison-Duelle gegen Ried – davor gab es in acht BL-Duellen keinen einzigen Sieg (5U 3N). Vier Saisonsiege gelangen Hartberg in der BL nur gegen den FC Admira 2020/21.

Der TSV Hartberg kassierte in den ersten zwei Duellen dieser Saison der Bundesliga gegen die SV Ried kein Gegentor, davor blieben die Oststeirer nur in einem der acht BL-Duelle gegen Ried ohne Gegentor. Hartberg kassierte in dieser BL-Saison gegen die Innviertler nur ein Gegentor – weniger als gegen jedes andere Team.

Der TSV Hartberg blieb in den fünf Heimspielen in der Bundesliga gegen die SV Ried ungeschlagen (1S 4U) – bei mehr als vier Heimspielen blieb Hartberg gegen kein anderes Team ungeschlagen. Die Oststeirer trafen in allen fünf BL-Heimspielen gegen die Innviertler.

Die SV Ried erzielte 58% der Tore nach Standardsituationen (15 von 26) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der TSV Egger Glas Hartberg kassierte 20% der Gegentore nach Standards (10 von 51) – der geringste Anteil in dieser BL-Saison.