Ticket-App startet in Vorarlberg.

Über das Display des Smartphones wischen und einchecken statt Fahrkarte auswählen und Kleingeld suchen: Mit einer neuen Handy-App bietet der Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) ab September Österreichs einfachstes Öffi-Ticket an.

Mit der in Österreich innovativen Handy-App „FAIRTIQ“ startet der Fahrgast seine Fahrt vor dem Einstieg am eigenen Handy mit einer simplen Wischbewegung. Die App registriert die zurückgelegte Strecke, nach dem Ausstieg wird die Fahrt in FAIRTIQ ebenso einfach beendet wie sie begonnen wurde. Vergisst man auf das Check-Out, wird dies von der App automatisch erkannt und der Nutzer bzw. die Nutzerin wird daran erinnert. Alle Fahrten eines Tages werden im Nachhinein abgerechnet.

Ein Jahr Vorarbeit für bargeldlose Fahrkarte

Seit rund einem Jahr arbeitet der VVV an einer bargeldlosen Ticketing-Lösung. Das System ist in der Schweiz bereits in mehreren Verkehrsverbünden erfolgreich im Einsatz und auch die SBB wird in Kürze auf diese einfache Form des Ticketing setzen. Gemeinsam mit den ExpertenInnen des VVV wird FAIRTIQ nun für den Marktstart in Österreich vorbereitet und an die spezifischen Erfordernisse im Land angepasst. „Unser Ziel ist es, dass die FAIRTIQ-App österreichweit zum Einsatz kommen kann“, erklärt Landesrat Rauch. Bereits zum Start können grenzüberschreitende Tickets in die Schweiz und nach Liechtenstein über die neue App bezogen werden.