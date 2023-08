Ticker&Stream: Offensive das Prunkstück von Egg und Göfis

Am zweiten Spieltag in der VN.at Eliteliga treffen zwei offensiv starke Klubs aufeinander.

Der Ticker vom Spiel Egg vs Göfis

Mit Egg (1:0 in Lochau) und Göfis (5:2 gegen Lauterach) eröffnen zwei Sieger vom ersten Spieltag in der VN.at Eliteliga die nächste Runde. In der Sportanlage Junkerau in Egg werden heute um 18 Uhr (Live auf VN.at) zwei offensivstarke Mannschaften zu bewundern sein. Die Wälder setzen auf das neue Sturmduo Dominik Fessler (24) und Sefa Gaye (28) plus „Staubsauger“ Emre Demir (29). Allerdings präsentiert sich Egg gegenüber den letzten Saisonen stark verjüngt und vielen jungen Eigenbauspielern schenkt man künftig das Vertrauen und gibt ihnen Spielpraxis. „Göfis ist eine spielstarke Mannschaft mit Plus in der Offensivabteilung. Wollen aber den Traumstart prolongieren und unsere Heimstärke zum Vorteil nützen“, sagt FC Egg Trainer Murad Gerdi (37). „Können mit einer stabilen Defensive und kreativen Offensive jedem Klub in dieser Liga wehtun, aber es braucht immer eine gute Leistung über 90 Minuten“, so SC Göfis Coach Jürgen Maccani (42). Wie in Egg baut man in Göfis auf ein neues Traumduo. Spielmacher Nebojsa Ivancevic (28) und Solospitze Andrej Petrovic (20) glänzten in den ersten 90 Minuten im Göfner Dress. Allerdings hat Göfis mit Torgarantie Philip Fröwis (24) und Außenbahn-„Flitzer“ Jonas Schwarz (25) zwei bärenstarke Offensivkünstler in ihren Reihen. Schmerzlich die Ausfälle von Lukas Pasqualini (23/Augen-OP) und Samuel Gut (22/Schambeinentzündung). Die letzten direkten Duelle gewann Göfis zweimal, aber vorher setzte sich Egg viermal durch.