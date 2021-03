Thurnwald schießt Altach zu nächstem Auswärtssieg

Dank des 1:0-Erfolges in St. Pölten verschaffte sich Altach einen Vorsprung von fünf Punkten auf das Tabellenschlusslicht Admira Mödling.

In der vorletzten Runde des Qualifikationsdurchgangs ging es für den SCR Altach beim Neunten SKN St. Pölten weiter. Mit einem Sieg wollten die Rheindörfler bis auf zwei Zähler an die „Wölfe“ heranrücken. Zu Beginn waren die Hausherren aber das aktivere Team. Doch nach zehn Minuten kamen die Altacher besser ins Spiel und vergaben durch Fischer in der 17. Minute die erste gute Chance. Kurz darauf wurde ein Meilinger-Treffer gerade noch von einem Verteidiger verhindert. Auf der anderen Seite hielt Kobras bei der besten St. Pöltner Chance in der 1. Halbzeit durch Schulz die 0 fest.