Thüringerberg: Postzusteller auf Abwegen

Ein Postzusteller kam Dienstagnachmittag mit seinem Lkw in Thüringerberg von der Fahrbahn ab. Er geriet wegen der Schneefahrbahn ins Schleudern - und rutschte ca. fünf Meter über die Böschung.

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 54-jähriger Postzusteller mit einem Lkw der österreichischen Post AG auf der Gemeindestraße Birnenloch in Thüringerberg talwärts. Wegen der mit Schneematsch bedeckten abschüssigen Fahrbahn geriet der Zusteller in einer Rechtskurve ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte ca. fünf Meter über die steile Böschung und blieb dann - ohne sich zu überschlagen - stehen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.