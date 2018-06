Thüringer Michael Liendl kehrt nach Wolfsberg zurück

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung vom Thüringer Michael Liendl bekannt.

Liendl wechselt vom FC Twente Enschede nach Wolfsberg. Der 32-jährige zentrale Mittelfeldspieler erzielte in 63 Spielen für den WAC (Saison 12/13 u. 13/14) 22 Tore und sorgte für 21 Torvorlagen Nach Auslandsstationen in der 2. Deutschen Bundesliga (Fortuna Düsseldorf, TSV 1860 München) und in der Eredivisie (FC Twente Enschede) in den Niederlanden ist Michael Liendl wieder zurück in Wolfsberg und wird mit einen Vertrag über ein Jahr + Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet.