Three Women - Drei Frauen

Das Buch der Stunde über weibliche Sexualität zwischen Lust und Macht - anziehend und verstörend, vielschichtig, gewaltig und schön.

Von 0 auf Platz 1 auf den Bestsellerlisten der New York Times und Sunday Times.

Alles, was Lina will, ist, dass sie jemand begehrt. Wie ist sie in diese Ehe geraten, mit zwei Kindern und einem Mann, der sie nicht einmal mehr auf den Mund küsst?