Thorsten Legat wird Hoden abgenommen

Ex-Fußballer Thorsten Legat hat sich bei den Proben zum "RTL Turmspringen" so schwer verletzt, dass einer seiner Hoden abgenommen werden muss.

Das berichtet der 53-Jährige in einem am Montag veröffentlichten Video auf "rtl.de". "Am Anfang dachte ich, die Welt fällt bei mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war."