"Thor" macht Urlaub in Lech

Unter die Urlaubstouristen in Lech haben sich auch die Schauspieler Chris und Liam Hemsworth gemischt.

Zwischen Weihnachten und Silvester tummeln sich zahlreiche Touristen auf den Vorarlberger Skipisten. In Lech gibt es in diesem Jahr besonderen Besuch aus Australien: Chris Hemsworth - bekannt als "Thor" aus mehreren Marvel-Filmen - und sein Bruder Liam - bekannt aus "The Hunger Games" - machen derzeit den Arlberg unsicher. Neben den berühmten Brüdern ist auch Chris' Ehefrau und Schauspielerin Elsa Pataky in Lech.