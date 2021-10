Thomas Kirchmann ist nicht mehr Hörbranz Trainer

Die Leiblachtaler trennen sich vom Übungsleiter und suchen einen neuen Coach.

Nur 16 (!) Meisterschaftsspiele, davon eine Partie in der Landesliga und fünfzehn Spiele in der Vorarlbergliga war Thomas Kirchmann (40) Trainer von Eco Park FC Hörbranz. In den letzten sieben Begegnungen erreichten die Leiblachtaler nur zwei Remis und es gab fünf Niederlagen. In der Tabelle rangiert Aufsteiger Hörbranz an der drittletzten Stelle und auf einem Abstiegsplatz. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Bezau trennten sich Thomas Kirchmann und der Klub im beiderseitigen Einvernehmen. Ein Nachfolger wird noch gesucht. In den letzten drei Partien im Herbst soll es eine Übergangslösung sein.