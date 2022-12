Thomas Baldauf stürmt für FC RW Rankweil

19-jähriger Angreifer verstärkt die ohnehin schon gute Offensivabteilung.

Ab dem Frühjahr wird in der VN.at Eliteliga neben den beiden Egg-Brüdern Simon und Fabian Lang auch auf der Rankweiler Gastra ein Brüderpaar auflaufen. Im Herbst waren Philipp Baldauf und Thomas Baldauf auf dem Spielfeld noch Konkurrenten. Jetzt wird Thomas Baldauf (19) bei Rot-Weiß zusammen mit Timo Wölbitsch, Matthias Flatz und Mathias Bechter die Qualität in der Offensivabteilung noch mehr steigern. Der sechsfache Torschütze, Niels Kaiser von der eigenen 1b-Mannschaft wirdim Frühjahr in Rankweil Spielpraxis im Eins erhalten. Innenverteidiger Lukas Widemschek muss sich einer Hüft-Operation unterziehen und steht den Ranklern im Frühjahr nicht zur Verfügung.