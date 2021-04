Thomalla gereizt bei RTL-Show

Sophia Thomalla reagiert genervt auf Anspielungen von Moderator Daniel Hartwich während der RTL Show "I Can See Your Voice".

Die 31-jährige Moderatorin war am Mittwoch bei der dritten "I Can See Your Voice"-Folge als prominentes Mitglied des Rateteams zu Gast. Während der Show muss sich, laut Watson, Thomalla Sprüche und Sticheleien über ihre Erfahrungen mit Fußballern von Moderator Daniel Hartwich anhören.

Irgendwann gehen ihr diese Anspielungen zu weit und Sophia stellt klar: "Ich habe nur einen Fußballer und nicht hundert!"

Nicht "stramm" genug

Angefangen haben die ganzen Sticheleien mit Sophia Thomallas Zweifel an dem "Fußballer" aufgrund seiner Waden, die wohl nicht "stramm" genug für die Moderatorin waren.

"Hast du schon mal richtige Fußballerbeine...", hob sie an, wurde jedoch von Moderator Hartwich unterbrochen: "Nicht so nah wie du wahrscheinlich!"