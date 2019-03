Theaterspektakel um Gier und Macht

Theater des BORG Egg gastiert mit „Isabella, drei Karavellen und ein Scharlatan“ in vier Gemeinden.

Egg. Das Theaterspiel hat am Gymnasium Egg eine bemerkenswerte Tradition. Seit nunmehr 33 Jahren gibt es eine Schultheatergruppe am Bregenzerwälder Gymnasium. Der Zulauf zum Theater ist ungebrochen. 37 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an der neuen Produktion „Isabella, drei Karavellen und ein Scharlatan“, eines der frühen Stücke des italienischen Autors und Nobelpreisträgers Dario Fo. „In vielmonatiger, sehr intensiver Probenarbeit, die teilweise bis an die Grenzen des in der Schule Machbaren gegangen ist, wurde das Stück gelesen, analysiert, interpretiert und schließlich theatralisch aufbereitet“, so Regisseur Direktor Mag. Ariel Lang. Unter seiner Gesamtleitung wirken neben den Darstellerinnen und Darstellern aus dem ganzen Bregenzerwald und dem angrenzenden Rheintal auch sieben Professorinnen und Professoren mit.