Theatersaison am Berg fällt ins Wasser

Buch. Coronavirus bedingt Absage aller Aufführungen im Gemeindesaal.

Zuletzt waren die Vorzeichen für das Theater in Buch bestens. Nach einem Jahr künstlerischer Pause rüstete sich das Team auf die geplante dreiwöchige Spielsaison. Am letzten Sonntag fand zuletzt auf der beinahe gänzlich fertiggestellten Bühne ein ganztägiger Probedurchgang statt. Auch die Auslastung für die heitere Komödie „Die vertagte (Hochzeits-) Nacht‘‘ ließ eine bravouröse Spielsaison erwarten. So war die Premierenfeier am 21. März bereits zwei Wochen vor dem Auftakt restlos ausverkauft. Nun macht das „Coronavirus“ dem Traditionsverein in der Berggemeinde sprichwörtlich einen Strich durch die Rechnung.