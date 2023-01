Theater, Musik und Tombola

Der Schiverein Bildstein startete mit der traditionellen Christbaumfeier ins neue Jahr.

Seit mehr als siebzig Jahren ist die sogenannte Christbaumfeier, die abwechselnd von der Ortsfeuerwehr, dem Musikverein und dem Schiverein durchgeführt wird, ein fixer Programmpunkt in der Hofsteiggemeinde Bildstein. Nach zweijähriger Corona-Pause war dieses Jahr der Schiverein Veranstalter des traditionellen Festes am Dreikönigstag. Das traf sich heuer besonders gut, denn in diesem Rahmen konnte Obmann Elfried Winder nicht nur die vielen Gäste im voll besetzten Basilikasaal begrüßen, sondern auch die neu angeschafften Schi-Anzüge der Öffentlichkeit präsentieren.