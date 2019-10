The Voice of Germany: Tränen bei Coach Alice

Am Sonntagabend bei den Battles von "The Voice of Germany" flossen die Tränen. Für Coach Alice Merton wurde der Auftritt ihren Talenten zur emotionalen Zerreißprobe.

Coach Alice muss sich zwischen ihren Talenten entscheiden.

Berührende Momente

Chiara (21) und Lucie (21) treten gegeneinander in den Battles an. Mit dem Song "I Try" von Macy Grays berühren sie das ganze Publikum und die Jury Mitglieder. Aber extrem erwischt hat es ihr Coach Alice. Moderator Thore Schölermann (35) fragt kurz nach der Performance was Alice so berührt hat. Schluchzend antwortet sie: "Die ganze Performance".

Die Sänger Mark Forster (35) und Rea Garvey (46) sprangen auf und nahmen ihre Jury-Kollegin in den Arm. Rapper Sido meint dazu nur: "Ist ja wieder gut jetzt".

"Das Funkeln in den Augen"

"Ich brauche immer dieses Funkeln in den Augen und das habe ich heute bei Chiara gesehen.",waren die Entscheidenden Worte von Coach Alice.

Aber auch für Lucie gab es Happy End! Mit einem "Steal Deal" landet sie im Team Rea.