Die neue The Voice of Germany Jury

Die neue The Voice of Germany Jury ©ProSieben/SAT1/André Kowalski

The Voice of Germany: Das ändert sich

Am Donnerstag, den 12. September war der Start einer neuen Staffel von "The Voice of Germany". Doch nicht nur bei den Coaches weht ein neuer Wind - es gibt noch eine weitere wichtige Änderung in diesem Jahr!

Auf Pro Sieben und Sat. 1 wird wieder gebuzzert! Die neuen Talente von "The Voice of Germany" werden gesucht.

Bisher bekamen die Coaches Talente, für die niemand gebuzzert hat, nicht zu Gesicht. Doch genau das wird sich in diesem Jahr ändern.

Nach jedem Auftritt werden sich die Coaches automatisch umdrehen und können zu jedem Talent direkt ein Feedback geben. Was die Moderation angeht, bleibt alles beim alten. Thore Schölermann und Lena Gercke sind schon ein gut eingespieltes Team.

Neue Jury Mitglieder

Newcomerin Alice Merton sitzt zum ersten Mal in der Jury von der Show. Die Zuschauer kennen sie vermutlich durch ihren Hit "No Roots". Doch Alice hat schon einiges mehr erreicht. Die Sängerin gründet ihr eigenes Plattenlabel namens Paper Plane Records International und konne sich für ihre Debut-Single sogar den Platinstatus sichern.

"Ich wurde endlich mal gefragt" - das ist die Antwort die Sido zu der Frage "Warum bist du jetzt bei The Voice of Germany?" von Mark gibt.