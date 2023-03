THE VOCAL BAND - Acappella-Pop & Southern Gospel Konzert im Lochauer Pfarrsaal

Moderne Gospelsongs und A-cappella-Pop-Arrangements in englischer und deutscher Sprache

The Vocal Band ist eine 4-Mann Gesangs-Formation. Sie lieben moderne A Cappella-Songs und Southern Gospel- insbesondere die Musik der Gaither Vocal Band. Die musikalische und kreative Leitung hat Christian Büchel inne. Die Band interpretiert Songs von Bill Gaither. Gaither ist ein US-amerikanischer Sänger einer bestimmten Art christlicher Popmusik, in den USA Southern Gospel genannt. Die Arrangements reichen oft auch in den Country-Style hinein. Gaither hat u.a. auch für Elvis Presley komponiert.

Aber auch A-cappella-Pop-Songs in deutscher und englischer Sprache, die bei uns bekannt sind, kommen nicht zu kurz. Lieder der deutschen Vocalgruppe „Wise Guys“ oder von den „Flying Pickets“ stehen auf dem Programm. Songs wie Only You, Weit weg, Silence is golden, Ring of Fire, I can see clearly now und Auf uns finden sich im Programm und sichern einen abwechslungsreichen, stimmvollen Abend!