"The Simpsons": Produzenten streichen ikonische Szene

Die Produzenten der langjährigen Zeichentrickserie "The Simpsons" haben einen bedeutenden Teil der Show entfernt: die wiederkehrende Szene, in der Homer Simpson seinen Sohn Bart würgt.

Die Kultserie "The Simpsons" hat heimlich einen ihrer bekanntesten Running-Gags entfernt, eine Wendung, die erst jetzt von den Fans bemerkt wurde.

Kultserie im Wandel

Berühmte Szene fällt weg

Eine Szene, die oft für Lacher sorgte, war Homers impulsive Reaktion auf Barts Streiche, bei der er seinen Sohn Bart am Hals packt und würgt. Dabei schlackerte Barts Zunge aus dem Mund. Diese Sequenzen sind ein fester Bestandteil der Serie gewesen und prägten das Bild des hitzköpfigen Familienvaters. Allerdings wurde diese Szene nun aus dem aktuellen Skript der Serie gestrichen, ohne dass es dazu eine offizielle Stellungnahme der Produzenten gab.

So endet das Würgen in der Serie

In der dritten Folge der neuesten Staffel, die noch nicht in Deutschland ausgestrahlt wurde, zieht eine neue Familie in die Nachbarschaft der Simpsons ein. Homer begrüßt den neuen Nachbarn mit einem Händedruck, woraufhin dieser kommentiert, dass Homer einen besonders kräftigen Griff hat.