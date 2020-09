"The Rock" hatte Corona - Ganze Familie infiziert

Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert.

Dies teilte der Action-Held ("Fast & Furious") am Mittwoch in einer über elfminütigen emotionalen Videobotschaft auf Instagram mit.

Die Erkrankung an Covid-19 sei eine der schwierigsten Erfahrung für die Familie und für ihn persönlich gewesen, erklärte der Schauspieler und frühere Profi-Wrestler.

Alle wieder gesund

Berühmt wurde Dwayne Johnson als Wrestler unter dem Künstlernamen "The Rock", bevor der ehemalige Footballspieler laut dem Forbes-Magazin zum bestbezahlten Schauspieler (in den Jahren 2016, 2019, 2020) in Hollywood aufstieg.