The Monroes mit neuem Weihnachts-Song

Rock 'n' Roll zu Weihnachten? VOL.AT präsentiert den neuen Monroes-Song "I Believe" aus ihrem Christmas-Album "Chasin' Christmas". Weihnachtliche Grüße von Hanno Pinter.

The Monroes sind dieses Jahr in ganz besonderer Weihnachtsstimmung und haben ihr erstes Weihnachtsalbum aufgenommen. Auf ihrer EP „Chasin' Christmas“ feiern sie mit fünf Songs Weihnachten. Natürlich hat die Kultband aus dem Ländle in ihrer Weihnachts-Bäckerei die Titel mit einer großen Portion Rock ’n’ Roll gewürzt. Mit dabei sind sowohl große Weihnachts-Klassiker („Feliz Navidad“, "Run Rudolph Run", "Blue Christmas") als auch kuschelige Fest-der-Liebe-Songs („I Believe“, "She'll Be My Everything For Christmas").