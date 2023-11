The Big Bang Theory und wer eigentlich die Rolle von Kaley Cuoco spielte

"The Big Bang Theory": So anders sollte die beliebte Sitcom ursprünglich aussehen - eine unerwartete Besetzung und veränderte Figuren machten den Weg frei für den Erfolg.

In der Welt der Fernsehproduktion ist es nicht ungewöhnlich, dass Shows im Laufe der Zeit ihre Form verändern. Doch bei „The Big Bang Theory“ (TBBT), der beliebten Sitcom, die ihre letzte Folge vor vier Jahren auf CBS ausstrahlte, war die Transformation von der ursprünglichen Vision bis zur endgültigen Umsetzung besonders bemerkenswert. Jim Parsons, der die berühmte Rolle des Sheldon Cooper spielte, entschied sich damals, seine Karriere in eine neue Richtung zu lenken und den Kinoleinwand zu erobern. Mit „Spoiler Alarm“ trat er dieses Jahr in seine erste große Kinorolle ein.

Die ursprüngliche Pilotfolge, die auf YouTube zu sehen ist, zeigt eine völlig andere Besetzung und Tonlage. Amanda Walsh spielte die Nachbarin von Sheldon und Leonard, doch nicht als Penny, sondern als Katie. Im Gegensatz zu Kaley Cuoco's freundlicher und geduldiger Darstellung von Penny war Katie als „kluge, harte, abgebrühte Frau mit einem verletzlichen Inneren“ konzipiert. Diese harte Figur passte jedoch nicht in das empfindliche Ökosystem von Sheldon und Leonard, wie Co-Schöpfer Chuck Lorre später in einem DVD-Bonus-Feature bemerkte.

Trotz der Enttäuschung über ihre ursprüngliche Entlassung aus der Serie, blieb Amanda Walsh der Schauspielerei treu und erfuhr in Jessica Radloffs Buch „The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series“ über ihre Erfahrungen. Walsh erhielt später in der ersten Staffel von TBBT einen Gastauftritt als Katie, was für die Fans der Serie ein nostalgischer Blick zurück war.