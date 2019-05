Der Cast verewigte sich vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood in Zement.

"The Big Bang Theory": Denkmal in Hollywood

Eine Ära geht zu Ende: Nach dem letzten Drehtag der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" verewigte sich der Cast nun vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood in feuchtem Zement.

Über 12 Jahre hinweg ließen sich Fans in die nerdige Welt der Kult-Wissenschaftler entführen. Nun nimmt “The Big Bang Theory” nach knapp 300 Episoden ein Ende.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Done. ❤️ Ein Beitrag geteilt von Jim Parsons (@therealjimparsons) am Mai 1, 2019 um 10:25 PDT

Denkmal in Hollywood Wie “news.at” berichtete, verewigte sich der Cast vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood. Die Hauptdarsteller Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Mayim Bialik (Amy), Simon Helberg (Howard), Melissa Rauch (Bernadette) und Kunal Nayyar (Rajesh) gaben sich die Ehre und drückten freudestrahlend ihre Hände in den feuchten Zement. Damit schufen sie ein Denkmal für die Ewigkeit.

Die beteiligten Schauspieler posteten stolz Schnappschüsse des Geschehens. Während Schauspieler Jim Parsons ein Bild der fertigen Abdrücke postete (oben), teilte Johnny Galecki ein Video (unten) welches den ganzen Vorgang zeigt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Thank you, @chinesetheatres ❤️ A true honor. Ein Beitrag geteilt von Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki) am Mai 1, 2019 um 11:17 PDT