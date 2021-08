THC-Wert überschritten: Rückruf für Ländle-Eistee

Lidl hat wegen eines zu hohen Wirkstoffgehalts in hanfhaltigen Lebensmitteln einen Eistee vom Lauteracher Getränkehersteller Pfanner zurückgerufen.

Betroffen seien die folgenden Waren des tschechischen Herstellers Euphoria Trade s.r.o., unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum: Mary & Juana Premium Cannabis Cookies (Chocolate, Classic, Cranberry, Hash), Euphoria Tea of mind Cannabis Tea und Euphoria Raw Cannabis Protein Bar Apple, sowie der vom Lauteracher Hersteller Pfanner produzierte Hanf-Eistee "Solevita", wie Lidl am Mittwoch mitteilte.

Lidl warnt vor Stimmungsschwankungen

In den Lebensmitteln sei ein erhöhter Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) festgestellt worden. Ein Verzehr dieser Lebensmittel könne unerwünschte gesundheitliche Folgen mit sich bringen, beispielsweise Stimmungsschwankungen und Müdigkeit. "Aufgrund dessen sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Produkte nicht weiter verwenden", warnte das Unternehmen. Die Waren wurden in Deutschland verkauft.