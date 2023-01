Thailand: Was Urlauber jetzt bei der Einreise vorweisen müssen

Während in China die Coronaregeln gelockert wurden, hat man in dem beliebten südostasiatischen Urlaubsland die Bestimmungen wieder verschärft.

Thailand verschärfte wegen der Quarantäne-Lockerungen in China erneut seine Einreiseregeln. Besucher aus dem Ausland - nicht nur aus China - müssten in Zukunft nachweisen, dass sie mindestens zweimal gegen das Coronavirus geimpft sind, erklärte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul vergangenen Donnerstag.

Wer von Thailand aus in ein Land weiterreisen wolle, das für die Einreise einen negativen Corona-Test verlange, müsse zudem einen Nachweis über eine Krankenversicherung erbringen, hieß es.

Das soll sicherstellen, dass mögliche Behandlungskosten im Falle eines positiven PCR-Tests in Thailand übernommen würden, berichtete die Zeitung "Bangkok Post". Wann die neuen Regeln in Kraft treten sollen, war noch unklar. Thailand hatte im vergangenen Oktober alle Corona-Einreiseregeln aufgehoben. Jedoch erwartet das Land - vor den chinesischen Neujahrfeierlichkeiten am 22. Jänner 2023 - nun eine große Reisewelle aus China, wo sich das Virus gerade massiv ausbreitet. Thailand ist ein äußerst beliebtes Reiseziel für Touristen aus China.