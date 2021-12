Thailand verschärft Einreise - Das erwartet Touristen

Schlechte Nachrichten für Touristen, die in den nächsten Wochen einen Thailand-Urlaub geplant haben: Die Regierung hat wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus die Einreiseregeln zumindest vorübergehend wieder verschärft.

Bereits Registrierte dürfen kommen

Nach dem seit November geltenden "Test&Go"-Modell können vollständig geimpfte Touristen bei der Einreise nur noch einen PCR-Test machen und dann eine Nacht in ihrem Hotel auf das Ergebnis warten müssen. Das System wird nun ausgesetzt. Urlauber, die sich bereits unter dem "Test&Go"-Modell für die Einreise registriert haben, würden von den neuen Regeln ausgenommen und dürften wie geplant nach Thailand reisen, hieß es am Dienstag. Neue Registrierungen würden aber vorerst nicht mehr angenommen, hieß es. Wer trotzdem kommen wolle, müsse sieben oder zehn Tage in Quarantäne - je nach Herkunftsland und Impfstatus. Die Lage soll nach den Feiertagen am 4. Jänner neu bewertet werden.