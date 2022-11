Teures Spiel im Internet

Verurteilung wegen betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauches brachte 1200 Euro Strafe.

Ein 26-jähriger Bregenzer wurde am Landesgericht Feldkirch wegen betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauches zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig. Der junge Mann hatte einen Monat bei einem Kollegen, einem Programmierer, gewohnt. Die beiden nutzten gemeinsam das Internet, loggten sich bei Tinder ein und spielten über Play Station Accounts. Der Programmierer gab dafür seine Daten an. Nachdem die beiden stritten, zog der vierfach Vorbestrafte aus. Damit sollte auch mit gratis Internetnutzung Schluss sein.

Daten weiterverwendet

Doch der junge Mann, der bereits mehrere Jahre, unter anderem wegen Raubes, in Haft gesessen war, nutzte die Daten des einstigen Kollegen fleißig weiter. Der Schaden hält sich mit 84,36 Euro in Grenzen, strafbar ist der Datenverarbeitungsmissbrauch dennoch. Da der Mann von Sozialunterstützung lebt, wird der Tagessatz mit vier Euro bemessen. Auf Grund der vielen Vorstrafen gibt es dennoch 1200 Euro Geldstrafe. So billig war das Spiel im Internet in dem Fall doch nicht.