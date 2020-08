Teurer Unfall auf der Jagdbergstraße

Am Samstagnachmittag ist es auf der Jagdbergstraße zwischen Schnifis und Thüringerberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw gekommen.

Ein Fahrzeuglenker aus Deutschland war am Samstagnachmittag in seinem BMW Z4 Cabrio auf der L54 in Richtung Schnifis unterwegs. Dabei dürfte der Lenker, nach Informationen von der Unfallstelle über die Mittellinie hinausgekommen sein.