"Teuerung frisst Wachstum" bei Immo-Preisen

Nach 17 Jahren steigender Immobilienpreise in Österreich hat der Markt heuer im dritten Quartal eine "Vollbremsung" hingelegt, hält Raiffeisen-Ökonom Matthias Reith fest.

Inflation, steigende Zinsen sowie die geopolitische Lage hätten die Wende eingeleitet. Auch wenn die "sorglose Schönwetterperiode" am heimischen Immobilienmarkt vorbei sei, rechnet er nicht mit einem Einbruch bei den Preisen auf Dauer, wie er in einer Pressekonferenz in Linz meinte.