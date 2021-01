Testzentrum in Lindau erweitert Testbetrieb für Grenzgänger

Seit dieser Woche müssen sich im Freistaat Bayern Grenzgänger und -pendler einmal wöchentlich testen lassen und das Testergebnis auf Verlangen vorzeigen können.

Es werden sowohl Antigen-Schnelltests als auch PCR-Tests anerkannt. Die Testergebnisse müssen nicht eingeschickt werden, es genügt, wenn diese mitgeführt werden. Vorarlberger, die im Landkreis arbeiten, haben ab sofort auch die Möglichkeit, sich in sieben Testzentren in Vorarlberg mit einem AntigenSchnelltest testen zu lassen. Personen, die ihren Wohnsitz in Bayern haben und in Österreich, der Schweiz oder Liechtenstein arbeiten, können sich im Testzentrum des Landkreises an der Bösenreutiner Steig zu den regulären Öffnungszeiten testen lassen.